Lastwagen kollidiert mit Linienbus – zwei Kinder verletzt
Der Unfall passiert auf der Bundesstraße 34. Im Linienbus sind 38 Fahrgäste, darunter auch Kinder. Was noch bekannt ist.
Lauchringen (dpa/lsw) - Ein Lastwagen ist in Lauchringen (Landkreis Waldshut) mit einem Linienbus mit 38 Fahrgästen kollidiert. Nach Polizeiangaben wurden dabei zwei Kinder leicht verletzt. Demnach fuhr der Lastwagen am Donnerstag von der Bundesstraße 314 auf die B34 auf. Auf dem Beschleunigungsstreifen sei er aus bislang unbekannter Ursache nach links geraten und seitlich mit dem hinteren Teil des Linienbusses kollidiert. Die beiden verletzten Kinder kamen später in ein Krankenhaus.
An beiden Fahrzeugen entstand den Angaben zufolge ein Schaden von rund 16.000 Euro. Die Fahrgäste mussten etwa 90 Minuten auf einen Ersatzbus warten, mit dem sie ihre Fahrt fortsetzen konnten, hieß es. Der betroffene Streckenabschnitt war demnach für rund zwei Stunden gesperrt.