Lastwagen mit Speiseöl brennt auf Autobahn

Bad Camberg/Idstein (dpa/lhe) - Ein mit Speiseöl beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 3 zwischen Bad Camberg und Idstein in Brand geraten. Die Autobahn sei zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt gewesen, teilte die Autobahnpolizei mit. Am späten Nachmittag war die Fahrbahn in Richtung Köln wieder freigegeben. Es staue sich aber noch, sagte ein Sprecher. Die Zugmaschine habe am Freitagnachmittag an der Antriebsachse Feuer gefangen, hieß es in der Mitteilung. Das habe sich dann auch auf den Auflieger ausgebreitet. Verletzt wurde demnach niemand.