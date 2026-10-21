Alkohol am Steuer

Lastwagenfahrer schläft mit mehr als drei Promille am Steuer

Ein Lastwagenfahrer schläft bei laufendem Motor am Straßenrand seinen Rausch aus. Warum der Mann seinen Führerschein vorerst los ist.

Mehr als drei Promille ergab der Atemalkoholtest des Lastwagenfahrers. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Mehr als drei Promille ergab der Atemalkoholtest des Lastwagenfahrers. (Symbolbild)

Schechingen (dpa/lsw) - Ein 46 Jahre alter Lastwagenfahrer hat in Schechingen im Ostalbkreis am Steuer seines Fahrzeugs seinen Rausch ausgeschlafen. Die Polizei entdeckte den schlafenden Mann am rechten Straßenrand mit laufendem Motor, wie ein Sprecher sagte. Mehr als drei Promille soll ein Atemalkoholtest bei dem Mann angezeigt haben. 

Zeugen hatten die Polizei am Dienstag wegen des schlafenden Mannes alarmiert. Die Beamten weckten den 46-Jährigen und bemerkten den starken Alkoholgeruch. Der Fahrer musste daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher.

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