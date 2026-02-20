CDU-Parteitag

Laumann mit bestem Ergebnis als CDU-Vize

Der CDU-Parteitag in Stuttgart bestätigte zuerst den Chef - und dann seine Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Darunter ist ein neues Gesicht.

Das beste Ergebnis als Vize von Parteichef Friedrich Merz bekam in Stuttgart der nordrhein-westfälische Sozialminister Karl-Josef Laumann mit 769 Stimmen. Foto: Kay Nietfeld/dpa
Das beste Ergebnis als Vize von Parteichef Friedrich Merz bekam in Stuttgart der nordrhein-westfälische Sozialminister Karl-Josef Laumann mit 769 Stimmen.

Stuttgart (dpa) - Der CDU-Bundesparteitag hat die Riege der stellvertretenden Vorsitzenden neu gewählt und um einen Posten auf sechs vergrößert. Das beste Ergebnis als Vize von Parteichef Friedrich Merz bekam in Stuttgart der nordrhein-westfälische Sozialminister Karl-Josef Laumann mit 769 Stimmen. Erstmals als Bundes-Vize gewählt wurde die hessische Fraktionsvorsitzende Ines Claus mit 657 Stimmen. Abgegeben wurden 862 gültige Stimmen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Als stellvertretende Vorsitzende bestätigt wurden Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer mit 757 Stimmen, Unionsfraktionsvize Andreas Jung aus Baden-Württemberg mit 667 Stimmen, Agrarstaatssekretärin Silvia Breher aus Niedersachsen mit 662 Stimmen und Bundesbildungsministerin Karin Prien mit 604 Stimmen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Laschet sieht Rückenwind für Merz: «Grandioses Ergebnis»
CDU-Parteitag

Laschet sieht Rückenwind für Merz: «Grandioses Ergebnis»

Mehr als 91 Prozent der Stimmen für Merz: In der Partei wird das Ergebnis gefeiert - auch von manchem Vorgänger.

vor 2 Stunden

Worum es beim CDU-Parteitag geht
Treffen in Stuttgart

Worum es beim CDU-Parteitag geht

Ein Wahlergebnis, ein Ehrengast und einige brisante inhaltliche Fragen. Das ist das, was beim CDU-Parteitag zum Auftakt eines spannenden Wahlmarathons interessiert.

20.02.2026

CDU-Parteitag: Rückenwind oder Dämpfer für Kanzler Merz
Vor Delegiertentreffen

CDU-Parteitag: Rückenwind oder Dämpfer für Kanzler Merz

Zum ersten Mal stellt sich Friedrich Merz als Kanzler zur Wiederwahl für das Amt des Parteichefs. Intern gibt es Unmut über Schwarz-Rot. Merz will die Delegierten von seinem Kurs überzeugen.

19.02.2026

Laumann: «Deutsche sind nicht faul»
Teilzeit und Krankheitstage

Laumann: «Deutsche sind nicht faul»

Der Kanzler will weniger Krankheitstage, der Wirtschaftsflügel der Union weniger Teilzeit: Die Debatte um den Fleiß der Deutschen bleibt. Ein CDU-Mann fordert etwas mehr Fingerspitzengefühl.

01.02.2026

Dennis Radtke ist neuer Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels
Führungswechsel

Dennis Radtke ist neuer Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels

Fast zwei Jahrzehnte lang stand Karl-Josef Laumann an der Spitze des CDU-Sozialflügels. Nun rückt ein Jüngerer nach. Der startet mit einem Appell an die Mutterpartei. In einer Frage bleibt er vage.

14.09.2024