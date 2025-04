Offenbach (dpa/lhe) - Wer am Sonntag in Hessen Ostereier suchen will, sollte das am besten recht früh erledigen. Nach einem freundlichen Start in den Feiertag ziehen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Wolken auf. Am Nachmittag kann es Schauer und Gewitter geben, teilweise mit Starkregen und Hagel. Die Temperaturen erreichen bis zu 22 Grad.