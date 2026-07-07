2. Fußball-Bundesliga

Lautern leiht Innenverteidiger Frees aus Hoffenheim aus

Kelven Frees soll mit seiner Größe und Kopfballstärke die Defensive Kaiserslauterns stärken. In der Jugend von Hoffenheim feierte er bereits große Erfolge.

Der 1. FC Kaiserslautern leiht Innenverteidiger Kelven Frees aus. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Der 1. FC Kaiserslautern leiht Innenverteidiger Kelven Frees aus. (Symbolbild)

Kaiserslautern (dpa) - Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern leiht Innenverteidiger Kelven Frees von Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim aus. Der 2,02 Meter große Frees absolvierte den größten Teil seiner fußballerischen Ausbildung bei Fortuna Düsseldorf und wechselte dann in die U19 von Hoffenheim. Dort wurde der heute 21-Jährige unter anderem deutscher Meister und DFB-Pokalsieger mit der A-Jugend. Der Bundesligist verlängerte den Vertrag mit Frees zunächst langfristig und verlieh ihn dann.

«Wir konnten Kelven in vielen Gesprächen von unserem Weg überzeugen, hochtalentierten jungen Spielern eine Perspektive zu bieten, und freuen uns, dass er sich dafür entschieden hat, diesen gemeinsam mit uns zu gehen», sagte FCK-Sportdirektor Marcel Klos. «Durch seine Größe, Kopfballstärke und Schnelligkeit bringt er bereits sehr gute Voraussetzungen mit. Wir sind zuversichtlich, dass er mit seinen Stärken eine Bereicherung für unseren bestehenden Kader sein kann.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Darmstadt leiht Abwehrspieler von Bayern München II aus
2. Fußball-Bundesliga

Darmstadt leiht Abwehrspieler von Bayern München II aus

Frische Kräfte für die Abwehr: Der SV Darmstadt 98 holt einen US-Innenverteidiger aus München.

31.01.2026

Hoffenheim leiht dänische Fußballerin Byrnak aus
Frauen-Bundesliga

Hoffenheim leiht dänische Fußballerin Byrnak aus

Neuzugang für die Defensive der TSG: Eine dänische U23-Nationalspielerin kommt auf Leihbasis vom schwedischen Meister.

10.01.2026

Union Berlin leiht Innenverteidiger aus Hoffenheim aus
Fußball-Bundesliga

Union Berlin leiht Innenverteidiger aus Hoffenheim aus

Mit Nsoki kommt ein Bundesliga-erfahrener Verteidiger von der TSG nach Berlin. Welche Rolle ihm bei Union zugedacht ist.

24.07.2025

Hoffenheim verlängert Vertrag mit Innenverteidiger Chaves
Fußball-Bundesliga

Hoffenheim verlängert Vertrag mit Innenverteidiger Chaves

Arthur Chaves hat sich bei der TSG 1899 Hoffenheim schnell als Stammspieler etabliert. Die Kraichgauer sind überzeugt davon, dass das erst der Anfang war.

17.07.2025

Elversberg leiht Conté von Hoffenheim aus
Fußball-Transfers

Elversberg leiht Conté von Hoffenheim aus

Bambasé Conté spielt eine Saison in Karlsruhe. Jetzt zieht der Stürmer innerhalb der 2. Liga weiter.

17.06.2025