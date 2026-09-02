Nach Dienstwagen-Check

Leasing für Özdemirs Dienstwagen läuft bald aus

Cem Özdemir hat laut Umwelthilfe den klimaschonendsten Dienstwagen aller Ministerpräsidenten. Das Leasing für den Wagen läuft aber bald aus.

Laut Deutscher Umwelthilfe hat er den klimafreundlichsten Dienstwagen. (Archivbild) Foto: Matthias Bein/dpa
Laut Deutscher Umwelthilfe hat er den klimafreundlichsten Dienstwagen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Noch fährt Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) laut Deutscher Umwelthilfe (DUH) mit dem saubersten Dienstwagen aller Länderchefs – doch sein Spitzenreiter hat ein Ablaufdatum. Das Leasing für den vollelektrischen Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC endet im Januar 2027, wie das Staatsministerium in Stuttgart auf Anfrage mitteilte.

Mit seinem aktuellen Wagen führt Özdemir den diesjährigen DUH-Dienstwagencheck der Regierungschefs der Länder an. Der vollelektrische Mercedes kommt laut Untersuchung auf einen CO2-Ausstoß von 66 Gramm je Kilometer. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) folgt mit 67 Gramm knapp dahinter.

Welches neue Modell folgt?

Der Wagen ist dabei kein Neuerwerb: Schon Özdemirs Vorgänger Winfried Kretschmann (Grüne) ließ sich damit fahren. Seitdem hat der Mercedes also schon zwei baden-württembergische Ministerpräsidenten durch den politischen Alltag begleitet. 

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Welches Modell Özdemir ab 2027 fahren wird, wurde nicht mitgeteilt. Fest steht laut Staatsministerium: Es soll wieder ein Elektrofahrzeug sein.

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