Leasing für Özdemirs Dienstwagen läuft bald aus
Cem Özdemir hat laut Umwelthilfe den klimaschonendsten Dienstwagen aller Ministerpräsidenten. Das Leasing für den Wagen läuft aber bald aus.
Stuttgart (dpa/lsw) - Noch fährt Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) laut Deutscher Umwelthilfe (DUH) mit dem saubersten Dienstwagen aller Länderchefs – doch sein Spitzenreiter hat ein Ablaufdatum. Das Leasing für den vollelektrischen Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC endet im Januar 2027, wie das Staatsministerium in Stuttgart auf Anfrage mitteilte.
Mit seinem aktuellen Wagen führt Özdemir den diesjährigen DUH-Dienstwagencheck der Regierungschefs der Länder an. Der vollelektrische Mercedes kommt laut Untersuchung auf einen CO2-Ausstoß von 66 Gramm je Kilometer. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) folgt mit 67 Gramm knapp dahinter.
Welches neue Modell folgt?
Der Wagen ist dabei kein Neuerwerb: Schon Özdemirs Vorgänger Winfried Kretschmann (Grüne) ließ sich damit fahren. Seitdem hat der Mercedes also schon zwei baden-württembergische Ministerpräsidenten durch den politischen Alltag begleitet.
Welches Modell Özdemir ab 2027 fahren wird, wurde nicht mitgeteilt. Fest steht laut Staatsministerium: Es soll wieder ein Elektrofahrzeug sein.