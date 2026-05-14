Auto, Amtszimmer, Park: Das übernimmt Özdemir vom Vorgänger

Stuttgart (dpa) - Nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten muss Cem Özdemir auch die eine oder andere nicht-politische Entscheidung treffen - etwa zu Inneneinrichtung und seinem Fortbewegungsmittel. So kann sich Özdemir sein Amtszimmer in der Villa Reitzenstein neu einrichten.

Er habe die Möglichkeit, das Zimmer individuell zu gestalten, teilte das Staatsministerium mit. Alt-Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte dort etwa das überlebensgroße Modell einer klitzekleinen Wespe aufgestellt, die nach ihm benannt worden war. Özdemir ist bei der Gestaltung frei und kann sich auch Kunstwerke aus der Sammlung des Landes aussuchen und in dem Raum im ersten Stock des Regierungssitzes aufhängen lassen.

Kretschmann wirbt für seinen Schlitten

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Auch einen neuen Dienstwagen könnte sich Özdemir ordern - allerdings wird er wohl das Fahrzeug übernehmen, mit dem bisher Kretschmann gefahren wurde, wie es heißt. In einem Video in den sozialen Medien rät ihm Kretschmann jedenfalls dazu. «Den behältst du, bis das Leasing ausläuft», sagt der 77-Jährige darin und zeigt Özdemir seinen vollelektrischen Mercedes EQS. «Super Auto», so das Fazit des ehemaligen Regierungschefs.

Im Park der Villa könnte Özdemir auch künftig noch immer mal wieder auf seinen Amtsvorgänger treffen. Denn der bekommt aller Voraussicht nach in der Nachbarschaft der Villa ein Büro gestellt. Auch einen Dienstwagen könne Kretschmann weiter nutzen, so das Staatsministerium.