Özdemir: Konkurrent kann morgen Koalitionspartner sein

Heidenheim (dpa/lsw) - Der designierte Spitzenkandidat der Grünen für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, Cem Özdemir, hat zu einem fairen Wahlkampf aufgerufen. «Lasst uns auch im Wahlkampf nicht vergessen: Der heutige Konkurrent kann morgen dein Koalitionspartner sein», sagte Özdemir beim Parteitag der baden-württembergischen Grünen in Heidenheim. Man müsse deswegen weiter so reden, dass man sich auch wieder miteinander an den Tisch setzen könne.