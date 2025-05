Özdemir will im Wahlkampf auf Wirtschaftsthemen setzen

Heidenheim (dpa/lsw) - Aus Sicht von Cem Özdemir, der die Grünen in Baden-Württemberg in die Landtagswahl 2026 führen soll, wird das Thema Wirtschaft den Wahlkampf dominieren. «Es geht um Wirtschaft, Wirtschaft und nochmals Wirtschaft», sagte Özdemir beim Parteitag der baden-württembergischen Grünen in Heidenheim.