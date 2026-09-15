Lebenserwartung in Baden-Württemberg steigt erneut leicht an

Fellbach (dpa/lsw) - Die Lebenserwartung bei Geburt in Baden-Württemberg ist im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Bei Frauen lag sie bei 84,4 Jahren und bei Männern bei 80,3 Jahren, wie das Statistische Landesamt in Fellbach mitteilte. Die Lebenserwartung habe damit im Vergleich zum Vorjahr bei Frauen und Männern um etwa 0,3 Jahre zugelegt. Dies gehe aus den Sterbetafelberechnungen für den Zeitraum 2023 bis 2025 hervor.

Im Vergleich zum Anfang der 1970er-Jahre liegt die Lebenserwartung Neugeborener heute um knapp 10 Jahre bei den Frauen und um etwa 12 Jahre bei den Männern höher. Die fast stetig gestiegene Lebenserwartung in den vergangenen Jahrzehnten ist nach Angaben der Statistiker vor allem auf eine deutlich verringerte Säuglingssterblichkeit zurückzuführen.

Aber auch im höheren Alter habe sich die Sterblichkeit aufgrund der verbesserten gesundheitlichen Vorsorge und Gesundheitsversorgung beträchtlich verschoben. So können beispielsweise 75-jährige Männer nach den aktuellen Sterblichkeitsverhältnissen eine weitere Lebensdauer von durchschnittlich nahezu zwölf Jahren erwarten; Anfang der 1970er-Jahre waren es lediglich etwa sieben Jahre. Bei den 75-jährigen Frauen sind es derzeit sogar knapp 14 Jahre, 1970/72 waren es dagegen nur etwa acht Jahre.

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