Memmingen (dpa) - Nach dem Doppelmord an einem älteren Ehepaar in Memmingen hat das dortige Landgericht den Angeklagten zu lebenslanger Haft verurteilt. Der 46-Jährige war früher mit der Tochter des getöteten Ehepaares verheiratet. Hintergrund der Gewalttat waren nach Ansicht der Ermittler Streitigkeiten mit den früheren Schwiegereltern nach Trennung des Paares.

Die Strafkammer habe auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt, sagte eine Sprecherin des Memminger Landgerichts. Dies führt dazu, dass der Mann im Regelfall nicht bereits nach 15 Jahren im Gefängnis auf Bewährung entlassen werden kann.

Verteidigung kann sich mit Forderung nicht durchsetzen

Damit folgten die Richter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte hingegen einen Freispruch verlangt. Zu Beginn des Verfahrens hatte ein Anwalt des Mannes eine Erklärung verlesen, in der der Angeklagte jede Verantwortung für das Gewaltverbrechen zurückwies. Er habe die 68 Jahre alte Frau und ihren 72 Jahre alten Mann nicht getötet, hieß es in der Erklärung.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Laut der Anklage hingegen war der Mann an einem Morgen Mitte Februar in das Einfamilienhaus eingedrungen. Danach soll er die Eheleute in deren Wohnung mit einem Gipserbeil erschlagen haben. Ein solches Beil wird von Handwerkern besonders bei Bauarbeiten eingesetzt.

Kassenbon lieferte Hinweise auf den Angeklagten als Täter

Das Motiv soll Rache gewesen sein. Der 46 Jahre alte Deutsch-Iraker hatte nach Ansicht der Ermittler das Seniorenpaar für die Trennung von seiner Ex-Frau verantwortlich gemacht.