Bad Karlsfeld (dpa/lhe) - Ein 24-jähriger Dieb ist im Landkreis Kassel schlafend und betrunken von der Polizei festgenommen worden. Am Freitagabend erwischte der Bewohner eines Einfamilienhauses den Einbrecher in Bad Karlsfeld mit zwei Tüten Lebensmitteln in den Händen in seiner Speisekammer, teilte die Polizei mit.