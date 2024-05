Lebensräume für Wildbienen in Hessen werden rarer

Wiesbaden/Gießen (dpa/lhe) - Wildbienen verlieren zunehmend an Lebensraum - auch in Hessen. Es gebe in der aufgeräumten Landschaft immer weniger unbefestigte Feldwege, Säume und Hecken an Äckern und Wiesen, erläuterte der Biologe Niklas Krummel vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden. Solche Strukturen könnten jedoch vielen Arten zugutekommen. «Ein weiterer Grund ist die Pflanzenartenarmut», erklärte der Experte. «Häufig findet man lediglich Brennnesseln oder Gräser an Wegesrändern. Viele Wildbienenarten sind jedoch auf wenige Pflanzenarten spezialisiert.»