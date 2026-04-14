Tiere

Legendärer Riesenwels tot aus Stadtweiher geborgen

Jahrzehntelang galt er als Mythos – nun wurde ein riesiger Wels tot aus dem Stadtweiher in Dreieich-Sprendlichen gefischt. Das Tier maß stolze 2,60 Meter und wog rund 100 Kilogramm.

Gleich zwei Schubkarren waren für den Abtransport des rund 100 Kilogramm schweren Kolosses nötig. (Foto Handout) Foto: -/1. Angelsportverein Sprendlingen 1969 e.V./dpa
Gleich zwei Schubkarren waren für den Abtransport des rund 100 Kilogramm schweren Kolosses nötig. (Foto Handout)

Dreieich (dpa/lhe) - Überraschung am Stadtweiher in Dreieich-Sprendlingen: Ein stattlicher Wels ist dort aus den Fluten aufgetaucht - und zwar tot. Nach Angaben von Marco Wunsch, Vorsitzender des örtlichen Angelsportvereins, maß das Tier beachtliche 2,60 Meter und wog rund 100 Kilogramm. Über den Fund, den die Angler bereits am 10. März dieses Jahres machten, hatten zuvor mehrere Medien berichtet. 

In dem Verein besaß der Wels schon seit Jahrzehnten eine Art Legendenstatus. Bekannt sei gewesen, dass bereits in den 1980er Jahren zwei Jungwelse in den Weiher eingesetzt wurden, hieß es in einer Mitteilung des Vereins. Damals hätten drei Angler bei einer Skatrunde beschlossen, für den Spieleinsatz zwei Welse in der Lebendfischabteilung eines Supermarktes zu kaufen und den Fischen so ein natürliches Leben zu ermöglichen. 

Auffälliger Fisch-Schwund schürte Verdacht 

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Ein Wels sei bereits Ende der 1990er Jahre von einem Angler gefangen worden. In den folgenden Jahren seien dann dennoch «auffällig viele der neubesetzten Edelfische niemals gefangen» worden. Deshalb habe die Vermutung nahe gelegen, dass der zweite Wels noch immer da sein müsse - und großen Appetit habe. Alle Versuche, das Tier anzufangen, seien jedoch erfolglos geblieben. 2006 sei der Weiher sogar leergepumpt und professionell abgefischt worden - ohne dass der Wels jedoch gefunden wurde. «Bemerkt wurde lediglich, dass ein großer Fisch ein Loch in das Abfischnetz gerissen hatte», hieß es in der Mitteilung.

Im örtlichen Angelsportverein galt der Wels aus dem Stadtweiher von Dreieich-Sprendlingen als Mythos. (Foto Handout) Foto: -/1. Angelsportverein Sprendlingen 1969 e.V./dpa
Im örtlichen Angelsportverein galt der Wels aus dem Stadtweiher von Dreieich-Sprendlingen als Mythos. (Foto Handout)

So habe kaum noch jemand an die Existenz des «Riesenwelses» im Stadtweiher geglaubt, «und er wurde zum Mythos», hieß es in der Mitteilung. Doch nun seien die Mitglieder eines Besseren belehrt worden.

Letzte Station: Tierverwertung

Schätzungen des Vereins zufolge dürfte der Koloss etwa 40 bis 45 Jahre alt gewesen sein. Dass er so lange lebte, findet Marco Wunsch nicht erstaunlich: Angesichts der reichlichen Fütterung mit viel Edelfisch und der guten Wasserqualität habe der Wels unter idealen Bedingungen gelebt. Da die Tiere vorwiegend am Grund von Gewässern lebten, bekomme man sie in der Regel nicht zu Gesicht. Nach dem Abtransport, für den gleich zwei Schubkarren nötig waren, führte sein letzter Weg den Wels übrigens in eine Tierkörperverwertung. Einen Fisch dieser Größe und dieses Gewichts könne man «nicht einfach mal so im Hausmüll entsorgen», sagte Wunsch.

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