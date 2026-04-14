Legendärer Riesenwels tot aus Stadtweiher geborgen

Dreieich (dpa/lhe) - Überraschung am Stadtweiher in Dreieich-Sprendlingen: Ein stattlicher Wels ist dort aus den Fluten aufgetaucht - und zwar tot. Nach Angaben von Marco Wunsch, Vorsitzender des örtlichen Angelsportvereins, maß das Tier beachtliche 2,60 Meter und wog rund 100 Kilogramm. Über den Fund, den die Angler bereits am 10. März dieses Jahres machten, hatten zuvor mehrere Medien berichtet.

In dem Verein besaß der Wels schon seit Jahrzehnten eine Art Legendenstatus. Bekannt sei gewesen, dass bereits in den 1980er Jahren zwei Jungwelse in den Weiher eingesetzt wurden, hieß es in einer Mitteilung des Vereins. Damals hätten drei Angler bei einer Skatrunde beschlossen, für den Spieleinsatz zwei Welse in der Lebendfischabteilung eines Supermarktes zu kaufen und den Fischen so ein natürliches Leben zu ermöglichen.

Auffälliger Fisch-Schwund schürte Verdacht

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Ein Wels sei bereits Ende der 1990er Jahre von einem Angler gefangen worden. In den folgenden Jahren seien dann dennoch «auffällig viele der neubesetzten Edelfische niemals gefangen» worden. Deshalb habe die Vermutung nahe gelegen, dass der zweite Wels noch immer da sein müsse - und großen Appetit habe. Alle Versuche, das Tier anzufangen, seien jedoch erfolglos geblieben. 2006 sei der Weiher sogar leergepumpt und professionell abgefischt worden - ohne dass der Wels jedoch gefunden wurde. «Bemerkt wurde lediglich, dass ein großer Fisch ein Loch in das Abfischnetz gerissen hatte», hieß es in der Mitteilung.

Foto: -/1. Angelsportverein Sprendlingen 1969 e.V./dpa Im örtlichen Angelsportverein galt der Wels aus dem Stadtweiher von Dreieich-Sprendlingen als Mythos. (Foto Handout)

So habe kaum noch jemand an die Existenz des «Riesenwelses» im Stadtweiher geglaubt, «und er wurde zum Mythos», hieß es in der Mitteilung. Doch nun seien die Mitglieder eines Besseren belehrt worden.

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