Wohnungsbrand in Dreieich - Frau schwer verletzt
Nach einem Brand in Dreieich wird eine 67-Jährige schwer verletzt aus ihrer Wohnung gerettet. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.
Dreiech (dpa/lhe) - Bei einem Wohnungsbrand in Dreieich (Landkreis Offenbach) ist eine 67 Jahre alte Bewohnerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau am Freitagabend von Einsatzkräften der Feuerwehr aus ihrer brennenden Wohnung im Stadtteil Sprendlingen gerettet und in ein Krankenhaus gebracht.
Während der Löscharbeiten verließen den Angaben zufolge etwa 15 Bewohner das Haus. Sie wurde zunächst im Bürgerhaus Dreieich untergebracht und konnten später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.
Die Brandwohnung ist laut Polizei nicht mehr zu bewohnen. Den Schaden schätzen die Ermittler auf 200.000 Euro. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.