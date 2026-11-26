Lehrer soll Schülerin missbraucht haben - Prozess gestartet
Wegen familiärer Probleme wollte er der Jugendlichen «Therapiestunden» geben. Schließlich werden er und sein Opfer laut Anklage vom Hausmeister überrascht.
Hanau (dpa/lhe) - Vor dem Landgericht Hanau hat der Prozess gegen einen Lehrer begonnen, der eine Schülerin mehrfach sexuell missbraucht haben soll. In einem Fall wirft die Staatsanwaltschaft ihm sogar vor, die zum Tatzeitpunkt 15-Jährige vergewaltigt haben.
Der verbeamtete Lehrer soll im vergangenen Jahr das Vertrauen der Schülerin zunächst unter dem Vorwand erschlichen haben, ihr wegen familiärer Probleme «Therapiestunden» zu geben. Nach Annäherungen soll es nach Angaben der Staatsanwaltschaft zu Küssen und sexuellen Handlungen gekommen sein. Tatorte seien die Schule, ein Wald und eine Wiese gewesen. Ans Licht kam der Missbrauch laut Anklage, als ein Hausmeister im August vergangenen Jahres den Lehrer und die Schülerin in einer Toilette überraschte.
Über seinen Anwalt räumte der nach eigenen Angaben vom Schuldienst suspendierte 48-Jährige sämtliche Missbrauchsfälle ein, bestritt jedoch die Vergewaltigung. Zum Schutz der Minderjährigen schloss das Gericht vor deren Zeugenvernehmung die Öffentlichkeit aus. Der Prozess soll bis Mitte Dezember fortgesetzt werden.