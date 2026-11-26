Hanau (dpa/lhe) - Vor dem Landgericht Hanau hat der Prozess gegen einen Lehrer begonnen, der eine Schülerin mehrfach sexuell missbraucht haben soll. In einem Fall wirft die Staatsanwaltschaft ihm sogar vor, die zum Tatzeitpunkt 15-Jährige vergewaltigt haben.

Der verbeamtete Lehrer soll im vergangenen Jahr das Vertrauen der Schülerin zunächst unter dem Vorwand erschlichen haben, ihr wegen familiärer Probleme «Therapiestunden» zu geben. Nach Annäherungen soll es nach Angaben der Staatsanwaltschaft zu Küssen und sexuellen Handlungen gekommen sein. Tatorte seien die Schule, ein Wald und eine Wiese gewesen. Ans Licht kam der Missbrauch laut Anklage, als ein Hausmeister im August vergangenen Jahres den Lehrer und die Schülerin in einer Toilette überraschte.