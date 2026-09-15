Lehrer wegen Missbrauchsverdachts in U-Haft
Die Staatsanwaltschaft Marburg wirft einem 58 Jahre alten Lehrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes und Herstellung von Kinderpornografie vor.
Marburg (dpa/lhe) - Ein 58 Jahre alter Lehrer aus dem nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis ist wegen des Verdachts des schweren sexuellen Kindesmissbrauchs und der Herstellung von Kinderpornografie in Untersuchungshaft genommen worden. Gegen den Mann werde bereits seit August ermittelt, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Marburg auf Anfrage mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.
Ob es sich bei dem mutmaßlichen Opfer um ein Kind aus dem schulischen oder privaten Umfeld handelt, ließ die Staatsanwaltschaft offen. Der Mann war am Mittwoch vergangener Woche von der Polizei festgenommen und seine Wohnung durchsucht worden.
Dabei stellten die Ermittler unter anderem Computer, mobile Endgeräte sowie Datenträger sicher, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Einen Tag später ordnete eine Haftrichterin am Amtsgericht Marburg Untersuchungshaft an. Weitere Angaben zum Stand der Ermittlungen machte die Behörde mit Verweis auf den Schutz der Betroffenen nicht.