Bildung

Lehrkräfte und Eltern ziehen an einem Strang

Gemeinsam gestalten in der Schule. Dafür sind nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer verantwortlich. Auch die Erziehungsberechtigten müssen ihren Teil dazu beitragen.

Kultusminister Armin Schwarz appelliert an die gemeinsame Verantwortung. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Kultusminister Armin Schwarz appelliert an die gemeinsame Verantwortung. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Kultusminister Armin Schwarz (CDU) hat das Miteinander von Eltern und Lehrkräften beim Erziehungsauftrag von Kindern und Jugendlichen betont. Bildung gelinge dann am besten, wenn beide Seiten an einem Strang ziehen, betonte der Minister in Wiesbaden. «Wir wollen Schulen gemeinsam gestalten als Lern- und Lebensräume, in denen Kinder und Jugendliche aufblühen – durch Vertrauen, Dialog und die bewusste Verantwortungsteilung.»

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«Kinder und Jugendliche wachsen in einer Welt auf, die immer komplexer und widersprüchlicher wird», ergänzte die Landeselternbeiratsvorsitzende Anne Zulauf. Orientierung entstehe nicht von allein. Bildung und Erziehung gelinge dort, wo Elternhaus und Schule Verantwortung teilten, einander zuhörten und Vertrauen lebten. 

Der Kultusminister und die Elternbeiratsvorsitzende unterzeichneten dazu eine aktuelle Wiesbadener Erklärung. Diese bildet seit dem Jahr 2001 die Grundlage für zahlreiche Initiativen zur Stärkung der gemeinsamen Erziehungsverantwortung von Schule und Elternhaus in Hessen und ist Teil des Gesamtsprachförderkonzeptes für Kinder und Jugendliche.

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