Leiche auf dem Frankfurter Lohrberg gefunden

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Auf dem Lohrberg in Frankfurt am Main ist am Mittwochabend eine Leiche gefunden worden. Die Polizei gehe aktuell von einem natürlichen Tod aus, sagte ein Sprecher am Donnerstagmorgen. Genaueres soll demnach eine Obduktion klären. Der verstorbene Mann war Mitte 50, so der Polizeisprecher. Zunächst hatte der «Hessische Rundfunk» berichtet.