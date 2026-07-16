Leiche bei Freiburg: Student starb vermutlich beim Sport
Ein junger Mann aus Freiburg verschwindet. Wenige Tage später wird seine Leiche an einem Flussufer gefunden. Nun gibt es die Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchung.
Freiburg (dpa/lsw) - Nach dem Fund eines toten 25-Jährigen nahe Freiburg hat die rechtsmedizinische Untersuchung keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergeben. Die genaue Todesursache konnte nicht mehr eindeutig geklärt werden, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass der Mann an einer inneren Ursache verstarb, als er bei hohen Temperaturen im Freien Sport machte.
Der Student aus Freiburg war wenige Tage vor dem Fund vermisst gemeldet worden. Seine Leiche wurde vergangene Woche am Ufer der Dreisam in March (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) nahe Freiburg gefunden.