Leiche bei Suche nach vermisstem 14-Jährigen gefunden

Memmingen (dpa) - Bei der Suche nach einem vermissten 14-Jährigen im Allgäu ist eine Leiche gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, gibt es Hinweise, dass es sich bei dem Toten um den seit Samstag verschwundenen Jugendlichen handeln könnte. Es bestehe der Verdacht einer tödlichen Gewalttat. Die Spurensicherung am Fundort in der Nähe des Bahnhofs in Memmingen an der Grenze zu Baden-Württemberg laufe noch.