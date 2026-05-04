Allgäu

Leiche bei Suche nach vermisstem 14-Jährigen gefunden

Polizisten suchen im Allgäu nach einem Jugendlichen - und finden eine Leiche. Die Beamten vermuten eine tödliche Gewalttat.

Die Polizei war mit der Spurensicherung am Fundort beschäftigt. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Die Polizei war mit der Spurensicherung am Fundort beschäftigt. (Symbolbild)

Memmingen (dpa) - Bei der Suche nach einem vermissten 14-Jährigen im Allgäu ist eine Leiche gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, gibt es Hinweise, dass es sich bei dem Toten um den seit Samstag verschwundenen Jugendlichen handeln könnte. Es bestehe der Verdacht einer tödlichen Gewalttat. Die Spurensicherung am Fundort in der Nähe des Bahnhofs in Memmingen an der Grenze zu Baden-Württemberg laufe noch.

Den Angaben zufolge wurde die Leiche am Vormittag in einem leerstehenden Gebäude gefunden. Die Polizei arbeite daran, die Leiche zweifelsfrei zu identifizieren, und ermittle zu den Umständen des Todes. Ein Polizeisprecher sagte auf Nachfrage zunächst, er könne derzeit keine weiteren Details zum Fall nennen. Die Polizei suchte nach Zeugen in dem Fall. Der 14-Jährige war den Beamten zufolge seit Samstagnacht vermisst worden.

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