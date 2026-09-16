Mössingen

Leiche in einem Auto am Bahnhof entdeckt

Die Polizei geht nach dem Fund einer Leiche in einem Auto am Bahnhof in Mössingen ersten Hinweisen nach. Wie lange lag der verweste Leichnam in dem Fahrzeug?

Eine Leiche in einem Auto beschäftigt die Polizei. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa
Eine Leiche in einem Auto beschäftigt die Polizei. (Symbolfoto)

Mössingen (dpa/lsw) - Ungewöhnlicher Fund auf einem Parkplatz an einem Bahnhof einer schwäbischen Kleinstadt: Ein Passant nahm an einem Auto auffällige Gerüche wahr - und machte eine schreckliche Entdeckung. Im Wagen lag eine stark verweste Leiche, wie die Polizei mitteilte. Wie lange der Mensch am Bahnhof in Mössingen (Kreis Tübingen) bereits tot war, ist bislang völlig unklar. Zum möglichen Liegezeitraum konnte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben machen. Zuerst hatte der SWR berichtet.

Schutz- und Kriminalpolizei sind vor Ort und versuchen, die Umstände des Todes zu klären. Die tote Person sei bereits identifiziert, sagte ein Polizeisprecher. Die Angehörigen seien informiert worden und würden derzeit befragt.

Wer die tote Person ist und woran sie gestorben ist, wollte die Polizei mit Blick auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht sagen. Auch zum Geschlecht wurden keine Angaben gemacht. Hinweise auf eine Straftat gibt es nach Polizeiangaben bislang ebenso wenig wie auf einen Suizid.

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