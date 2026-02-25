Leiche in Heusenstamm gefunden – Verdacht auf Straftat

Heusenstamm (dpa) - Nach dem Fund einer Leiche in Heusenstamm (Landkreis Offenbach) wird wegen des Verdachts einer Straftat ermittelt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde der Leichnam im Bereich der Ottostraße entdeckt. Das Gebiet rund um den Fundort sei weiträumig abgesperrt, Ermittler sicherten Spuren. Weitere Details nannten die Behörden zunächst nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Offenbach zu melden.