Kriminalität

Leiche in Niedereschach - mögliches Tötungsdelikt

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei in Niedereschach im Einsatz - es gibt ein Todesopfer. Was zu dem Fall bislang bekannt ist.

Seit dem Nachmittag ist die Polizei im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Seit dem Nachmittag ist die Polizei im Einsatz. (Symbolbild)

Niedereschach (dpa/lsw) - Nach dem Tod eines Menschen in Niedereschach (Schwarzwald-Baar-Kreis) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Großeinsatz begann demnach am Mittwochnachmittag. Zuvor hatte der «Schwarzwälder Bote» berichtet.

Ob es sich bei dem Todesopfer um einen Mann oder eine Frau handelt, teilte die Sprecherin zunächst nicht mit. Auch dazu, ob es schon eine Festnahme gab, äußerte sich die Polizei nicht. Der Einsatz dauere weiter an.

Erst vor wenigen Monaten gab es in Niedereschach ein Tötungsdelikt. Ende Juli soll ein 60-Jähriger seinen 88 Jahre alten Vater getötet haben. Einen Zusammenhang zwischen dem Fall und den Ermittlungen an diesem Mittwoch bestätigte die Polizei bislang nicht.

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