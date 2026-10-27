Mutmaßliches Tötungsdelikt

Leichenteile im Rhein: Opfer identifiziert

Nach dem Fund von mehreren Säcken mit Leichenteilen in der Schweiz schreiten die Ermittlungen voran. Die Fahnder haben das Opfer identifiziert. Der Mann wurde seit einigen Tagen vermisst.

Nach dem Fund von Leichenteilen im Rhein auf Schweizer Gebiet ist das Opfer identifiziert. (Archivbild) Foto: Andreas Becker/KEYSTONE/dpa
Nach dem Fund von Leichenteilen im Rhein auf Schweizer Gebiet ist das Opfer identifiziert. (Archivbild)

Stein (dpa) - Nach dem Fund von Leichenteilen in der Schweiz ist das Opfer identifiziert. Es handle sich um einen Mann, der seit einigen Tagen in einem Asylheim nahe dem Fundort vermisst worden sei, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Aargau. Nähere Einzelheiten zur Identität würden aus Gründen der Pietät und aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht mitgeteilt. Die Staatsanwaltschaft untersuche in diesem Tötungsdelikt Spuren, die zu dem oder den Tätern führen könnten. 

Am Sonntag hatten drei Männer am Ufer des Rheins einen Sack im Wasser bemerkt. Als sie ihn an Land zogen, fanden sie darin ein menschliches Bein. Danach entdeckten Ermittler weitere Säcke mit Leichenteilen im Fluss. Der Fundort liegt in der Schweizer Gemeinde Stein, gegenüber von Bad Säckingen an der deutschen Uferseite.

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