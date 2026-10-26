Mutmaßliches Tötungsdelikt

Schweiz: Säcke mit Leichenteilen im Rhein gefunden

Drei Männer ziehen am Rheinufer einen Sack aus dem Wasser – darin liegt ein menschliches Bein. Eine Suche bringt weitere Funde. Nun hoffen die Ermittler auf Augenzeugen.

Die Polizei bittet um Hinweise von Augenzeugen. (Archivbild) Foto: Andreas Becker/KEYSTONE/dpa
Die Polizei bittet um Hinweise von Augenzeugen. (Archivbild)

Stein (dpa) - Nahe der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz sind mehrere Säcke mit Teilen einer männlichen Leiche im Rhein entdeckt worden. Schweizer Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus, wie die Polizei des Kantons Aargau am Montag mitteilte.

Am Vortag hatten drei Männer am Ufer einen Sack im Wasser bemerkt. Als sie ihn an Land zogen, fanden sie darin ein menschliches Bein. Der Fundort liegt in der Schweizer Gemeinde Stein, gegenüber von Bad Säckingen an der deutschen Uferseite.

Bezug zu Asylheim?

Die Schweizer Polizei suchte den Fluss daraufhin mit einem Boot und mit Tauchern ab und fand weitere Säcke mit Leichenteilen. Die Identität des Mannes sei nicht abschließend geklärt, hieß es. Ein Polizeisprecher sagte der Schweizer Zeitung «Blick», dass der Tote einen Bezug zu einem nahen Asylheim hatte. Ob er dort auch wohnte, könne noch nicht bestätigt werden.

Auch zum Täter und den Umständen der mutmaßlichen Tötung werde noch ermittelt, hieß es. Die Kriminalpolizei des Kantons Aargau sucht nach Augenzeugen, die am Rheinufer oder an anderer Stelle etwas Verdächtiges beobachtet haben.

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