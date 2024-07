Leicht erhältlich und gefährlich - Lachgas als Partydroge

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Lachgas kann man online bestellen, auch bei Lieferdiensten. Oder man geht zum Kiosk und kauft eine Kartusche, es gibt sie in unterschiedlichen Größen und Geschmacksrichtungen. Denn verboten ist das Gas nicht, das vorwiegend junge Leute inhalieren, um einen Rausch zu erleben. Die leeren Kartuschen sind etwa in der Frankfurter Innenstadt ein verbreiter Anblick, sie liegen im Gebüsch oder unter Parkbänken.

Nach Ergebnissen der letzten Drogentrendstudie ist der Konsum von Lachgas in Frankfurt deutlich gestiegen. 2022 gaben 17 Prozent der 15- bis 18-Jährigen an, schon einmal Lachgas probiert zu haben. Im Jahr zuvor waren es 13 Prozent. 6 Prozent der befragten Schüler berichteten 2022 von Konsum innerhalb der vergangenen 30 Tage.

An einem weiteren Nachmittag durchkreuzen zwei Mitarbeiter des Präventionsprojekts das Ausgehviertel im Stadtteil Sachsenhausen, in der Hand eine Liste mit den Verkaufskiosks. «Guten Tag, wir sind vom Projekt Safe Party People und wollen über das Thema Lachgas sprechen», sagt Christian Vierling zum Mann hinter der Ladentheke des ersten Kiosks. Der winkt gleich ab. «Ich verkaufe keins und werde auch keins verkaufen», sagt er. «Ich will keine Kinder kaputt machen.» Es komme vor, dass er Kinder mit den Kartuschen in der Hand sehe, erläutert der Mann auf Nachfrage.