Stadt Frankfurt geht gegen Lachgas als Partydroge vor

Lachgas ist in Deutschland frei verkäuflich. Die leeren Kartuschen sind etwa in der Frankfurter Innenstadt ein verbreiter Anblick, sie liegen im Gebüsch oder unter Parkbänken. Nach Ergebnissen der letzten Drogentrendstudie ist der Konsum von Lachgas in Frankfurt deutlich gestiegen. 2022 gaben 17 Prozent der 15- bis 18-Jährigen an, schon einmal Lachgas probiert zu haben. Im Jahr zuvor seien es 13 Prozent gewesen.