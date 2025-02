Leicht höhere Wahlbeteiligung in Wahllokalen bis Nachmittag

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund 42,5 Prozent der Wahlberechtigten in Hessen haben bis um 14.00 Uhr ihre Stimme in einem Wahllokal abgegeben. In diesem Wert seien die Briefwähler nicht berücksichtigt, hieß es beim Landeswahlleiter in Wiesbaden. Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl im Jahr 2021 hatten bis zum gleichen Zeitpunkt 41,3 Prozent gewählt. Insgesamt lag die hessenweite Wahlbeteiligung damals bei 76,2 Prozent.