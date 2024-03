SPD-Hessen wählt neuen Vorstand

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einem Parteitag der hessischen SPD am Samstag (9.30 Uhr) in Frankfurt soll ein neuer Landesvorstand gewählt werden. Die bisherige Landesvorsitzende, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, hat unter anderem in einem Mitgliederbrief angekündigt, nicht erneut anzutreten. Um ihre Nachfolge bewirbt sich der SPD-Bundestagsabgeordnete Sören Bartol. Der 49-Jährige ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.