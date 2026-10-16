Leicht verletzte Person bei Brand in Mehrfamilienhaus
Die verletzte Person wird in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für das Feuer ist laut Angaben der Polizei vermutlich ein technischer Defekt.
Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Hersfeld hat sich eine Person leicht verletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde die Person mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer brach in der Nacht im Erdgeschoss des Hauses aus, das von drei Parteien bewohnt wird.
Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Wie der Polizeisprecher sagt, war die Ursache für den Brand mutmaßlich ein technischer Defekt. Der durch den Brand verursachte Sachschaden beläuft sich demnach auf schätzungsweise 50.000 Euro.