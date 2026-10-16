Leicht verletzte Person bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Hersfeld hat sich eine Person leicht verletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde die Person mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer brach in der Nacht im Erdgeschoss des Hauses aus, das von drei Parteien bewohnt wird.