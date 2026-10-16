Brand gelöscht

Leicht verletzte Person bei Brand in Mehrfamilienhaus

Die verletzte Person wird in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für das Feuer ist laut Angaben der Polizei vermutlich ein technischer Defekt.

Die Ursache für den Brand war mutmaßlich ein technischer Defekt. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Ursache für den Brand war mutmaßlich ein technischer Defekt. (Symbolbild)

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Hersfeld hat sich eine Person leicht verletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde die Person mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer brach in der Nacht im Erdgeschoss des Hauses aus, das von drei Parteien bewohnt wird. 

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Wie der Polizeisprecher sagt, war die Ursache für den Brand mutmaßlich ein technischer Defekt. Der durch den Brand verursachte Sachschaden beläuft sich demnach auf schätzungsweise 50.000 Euro.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Technischer Defekt wohl Ursache für Kindergartenbrand
Feuerwehreinsatz

Technischer Defekt wohl Ursache für Kindergartenbrand

Die größte Kindertagesstätte in Durmersheim brennt nieder. Wie soll es für die Knirpse weitergehen? Was die Gemeinde bereits geplant hat.

26.11.2025

Technischer Defekt wohl Ursache für Brand in Schießanlage
Feuerwehreinsatz

Technischer Defekt wohl Ursache für Brand in Schießanlage

Erst gibt es einen Knall, dann starken Rauch. Nun gibt es erste Erkenntnisse zu Hergang und Folgen zu dem Vorfall in einer Schießanlage in Frankfurt.

23.10.2025

Ursache für Brand im Fitnessstudio wohl technischer Defekt
Kassel

Ursache für Brand im Fitnessstudio wohl technischer Defekt

Wahrscheinlich entstand das Feuer im Saunabereich des Studios in Kassel. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen.

18.11.2024

Brand

Nach Brand in Massagesalon: Ursache war technischer Defekt

29.04.2024

Thüringen

Flüchtlingsunterkunft: Technischer Defekt wohl Brand-Ursache

Das Feuer in einer Gemeinschaftsunterkunft in Apolda hat viele erschüttert - auch weil vermutlich ein Kind dabei gestorben ist. Nun deutet vieles auf ein Unglück hin.

06.06.2023