Leipzigs Orban und Lukeba fraglich gegen Eintracht

Leipzig (dpa) - Ole Werner muss seine Startelf im Topspiel bei Eintracht Frankfurt womöglich mehr umbauen als gewollt. Nach dem Problem im Mittelfeld mit dem gelbgesperrten Xaver Schlager sind in der Viererkette noch offene Fragen in der Innenverteidigung. Abwehrchef Willi Orban hat Oberschenkelprobleme, Castello Lukeba ist nach einer Adduktorenverletzung noch nicht voll da. «Wir konnten bei beiden die Belastung steigern, müssen im Training antesten, für was es reicht», sagte Werner vor dem Auswärtsspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei den Hessen.

Im Kampf um die Champions-League-Qualifikation wird die Partie beim Tabellen-Siebten nach dem Kantersieg im Hinspiel kein Selbstläufer. «Das 6:0 ist schon lange her. Das ist jetzt eine andere Frankfurter Mannschaft, die Champions League gespielt hat, sich stabilisiert hat», meinte Werner und betonte hinsichtlich der vier Punkte Vorsprung auf den Tabellen-Fünften Leverkusen: «Das Polster kann trügerisch sein.» Und die Eintracht sei gerade bei sich zu Hause «ein dickes Brett».

Noch kein RB-Sieg in Frankfurt

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Sachsen konnten noch nie bei der Eintracht gewinnen, schafften in neun Spielen fünf Remis. Das Team von Trainer Albert Riera hat seit Anfang Februar in seinen ersten neun Bundesliga-Spielen 15 Punkte geholt. Daheim sind die Hessen seit vier Spielen ungeschlagen.

Neben Schlager fällt im Mittelfeld auch Ezechiel Banzuzi (Kapselverletzung im Knie) aus. Dafür wäre Assan Ouédraogo eine Startelf-Alternative. Nach seinen Verletzungen hat der Trainer dem Jung-Nationalspieler «mehr Zeit gegeben und den Aufbau länger gestaltet». Denn nur mit stabilen Leistungen im Verein könne er sich für höhere Aufgaben in der Nationalmannschaft empfehlen.

Dreierpacker Diomande und sein zusätzlicher Wert