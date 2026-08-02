Verkehr

Leitpfosten neben Landstraße herausgerissen

Die Polizei setzt die herausgerissenen Leitpfosten wieder ein. Wer steckt hinter der Aktion im Zollernalbkreis?

Die Leitpfosten kamen wieder an ihren vorgesehenen Platz. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
Die Leitpfosten kamen wieder an ihren vorgesehenen Platz. (Symbolbild)

Dürrwangen (dpa/lsw) - 19 Leitpfosten sind neben einer Landstraße im Zollernalbkreis herausgerissen worden. Die Pfosten wurden in der Nacht zum Samstag neben die Straße gelegt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Wer dafür verantwortlich ist, ist bislang unklar. Die Einsatzkräfte setzten die Leitpfosten wieder ein. Eine konkrete Gefährdung von Fahrern zwischen Dürrwangen und Zillhausen war der Polizei nicht bekannt.

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