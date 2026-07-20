Gefährlicher Eingriff: Täter legen Leitpfosten auf Straße

Ölbronn-Dürrn (dpa/lsw) - Unbekannte haben bei Maulbronn und Ölbronn-Dürrn im Enzkreis mehrere Leitpfosten aus der Verankerung gerissen und auf die Straße gelegt. Die Hindernisse wurden nach Angaben der Polizei am Sonntagmorgen vor allem hinter Kurven und an Kuppen platziert und waren dadurch für Autofahrer schwer zu erkennen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.