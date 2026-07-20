Gegenstände auf der Fahrbahn

Gefährlicher Eingriff: Täter legen Leitpfosten auf Straße

Acht Leitpfosten werden aus ihren Verankerungen gerissen und liegen plötzlich auf der Landstraße – gezielt platziert an unübersichtlichen Stellen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Die Täter platzierten die Pfosten im Enzkreis insbesondere hinter Kurven sowie im Bereich von Kuppen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Täter platzierten die Pfosten im Enzkreis insbesondere hinter Kurven sowie im Bereich von Kuppen. (Symbolbild)

Ölbronn-Dürrn (dpa/lsw) - Unbekannte haben bei Maulbronn und Ölbronn-Dürrn im Enzkreis mehrere Leitpfosten aus der Verankerung gerissen und auf die Straße gelegt. Die Hindernisse wurden nach Angaben der Polizei am Sonntagmorgen vor allem hinter Kurven und an Kuppen platziert und waren dadurch für Autofahrer schwer zu erkennen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. 

Nach bisherigem Stand wurden insgesamt acht Leitpfosten entlang der Landesstraßen 611 und 1131 herausgezogen. Mehrere Verkehrsteilnehmer riefen den Notruf. Noch vor dem Eintreffen der Polizei räumte ein Zeuge einige Pfosten zur Seite. Drei der acht Pfosten wurden durch das Herausreißen beschädigt.

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