Stahlseil über Fahrbahn gespannt - Zwei Verletzte

Eschwege (dpa/lhe) - Zwei Männer sind in der Nacht in Eschwege mit einem Quad über ein über die Fahrbahn gespanntes Stahlseil gefahren und dabei verletzt worden. Der 67 Jahre alte Beifahrer habe schwere und der 58 Jahre alte Fahrer leichte Verletzungen erlitten, beide seien in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr bestehe nicht.