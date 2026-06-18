Stahlseil über Fahrbahn gespannt - Zwei Verletzte
An diesem Wochenende sollte das Stahlseil als Schutz bei einem Volksfest dienen. Doch jemand spannte es bereits in der Nacht - das wurde zwei Männern auf einem Quad zum Verhängnis.
Eschwege (dpa/lhe) - Zwei Männer sind in der Nacht in Eschwege mit einem Quad über ein über die Fahrbahn gespanntes Stahlseil gefahren und dabei verletzt worden. Der 67 Jahre alte Beifahrer habe schwere und der 58 Jahre alte Fahrer leichte Verletzungen erlitten, beide seien in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr bestehe nicht.
Das Stahlseil war am Donnerstagabend von einem bislang unbekannten Täter zwischen zwei Betonblöcken gespannt worden. Es sollte beim Johannisfest dieses Wochenende als Sicherheitsbarriere dienen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.