Lena Gorelik erhält Preis der Literaturhäuser 2026

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Autorin und Essayistin Lena Gorelik («Wer wird sind») wird mit dem Preis der Literaturhäuser 2026 geehrt. Das teilte die Stadt Wiesbaden mit. Die «Villa Clementine» in der hessischen Landeshauptstadt ist Mitglied des Netzwerks der Literaturhäuser, die den Preis verleihen. Gorelik rege mit ihren Büchern und durch ihre Auftritte auf der Bühne «zu einem differenzierten, lebendigen und kritischen Austausch an», hieß es in der Begründung.

Als Mit-Herausgeberin des Werks «Trotzdem sprechen» sei sie bei Veranstaltungen nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 dafür eingetreten, im Dialog zu bleiben. «Das Buch ist ein Plädoyer für Menschlichkeit in Zeiten von Hass, Hetze und Rechtspopulismus». Gorelik, geboren 1981 in Sankt Petersburg, kam 1992 zusammen mit ihrer russisch-jüdischen Familie nach Deutschland.