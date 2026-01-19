Leuchtfackel fliegt - Hochzeitskorso in Hohenlohe eskaliert
Schönster Tag im Leben? Für einen Bräutigam in Hohenlohe wohl nicht ganz: Die Polizei erwischt ihn ohne Führerschein am Steuer. Und die fahrende Festgesellschaft leistet sich noch mehr.
Künzelsau (dpa/lsw) - Gefährlich ist ein Hochzeitskorso bei Künzelsau (Hohenlohekreis) geworden: Zeugenangaben zufolge fuhren die Fahrzeuge Schlangenlinien und gefährdeten den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Zudem soll einer der Teilnehmer eine Leuchtfackel abgebrannt und auf die Bundesstraße 19 geworfen haben. Der Bräutigam selbst saß ohne Führerschein am Steuer, wie Streifenbeamte bei der Kontrolle des Korsos am Samstag feststellten. Eines der Fahrzeuge wies den Angaben nach erhebliche Mängel auf, so dass die Beamten einen Mängelbericht ausstellten.