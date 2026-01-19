Bild
Verkehr

Leuchtfackel fliegt - Hochzeitskorso in Hohenlohe eskaliert

Schönster Tag im Leben? Für einen Bräutigam in Hohenlohe wohl nicht ganz: Die Polizei erwischt ihn ohne Führerschein am Steuer. Und die fahrende Festgesellschaft leistet sich noch mehr.

Schlangenlinien und Leuchtfackel: Ein Hochzeitskorso ist in Hohenlohe gefährlich geworden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Schlangenlinien und Leuchtfackel: Ein Hochzeitskorso ist in Hohenlohe gefährlich geworden. (Symbolbild)

Künzelsau (dpa/lsw) - Gefährlich ist ein Hochzeitskorso bei Künzelsau (Hohenlohekreis) geworden: Zeugenangaben zufolge fuhren die Fahrzeuge Schlangenlinien und gefährdeten den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Zudem soll einer der Teilnehmer eine Leuchtfackel abgebrannt und auf die Bundesstraße 19 geworfen haben. Der Bräutigam selbst saß ohne Führerschein am Steuer, wie Streifenbeamte bei der Kontrolle des Korsos am Samstag feststellten. Eines der Fahrzeuge wies den Angaben nach erhebliche Mängel auf, so dass die Beamten einen Mängelbericht ausstellten.

