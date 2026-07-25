Leverkusen verpflichtet Abwehrtalent Erlein aus Hoffenheim
Bayer Leverkusen sichert sich mit Luca Erlein einen jungen Außenverteidiger bis 2030. Der 19-Jährige überzeugte zuletzt in der 3. Liga und mit der U19-Nationalmannschaft.
Leverkusen (dpa/lnw) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den Außenverteidiger Luca Erlein von der TSG Hoffenheim verpflichtet. Der 19-Jährige hat einen Vertrag bis zum Sommer 2030 unterschrieben, wie die Leverkusener mitteilten.
«Luca Erlein ist ein hochtalentierter, spielintelligenter und robuster Verteidiger», sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes zu der Verpflichtung. «Seine bisherige Entwicklung ist vielversprechend, wir trauen ihm auf Sicht den Sprung in die Bundesliga absolut zu.»
Der U19-Nationalspieler durchlief sämtliche Jugendmannschaften der TSG Hoffenheim. In der abgelaufenen Saison absolvierte der Rechtsverteidiger 31 Spiele für die zweite Mannschaft der Sinsheimer in der 3. Liga. Sein Profidebüt feierte Erlein im Januar 2025: Beim 4:3-Erfolg der Hoffenheimer in der Europa League bei RSC Anderlecht kam der Defensivspieler zu einem Kurzeinsatz.
Zuletzt stand Erlein mit der deutschen U19-Nationalmannschaft im Finale der Europameisterschaft in Wales, verlor das Endspiel aber gegen Spanien.