Fußball-Bundesliga

Lewelings Zukunftspläne: «Muss was Großes kommen»

Wechselgerüchte um Jamie Leweling gibt es immer wieder. Der Nationalspieler jedoch schwärmt von Stuttgart. Was müsste passieren, damit er doch geht? Seine Bedingungen sind klar.

Fühlt sich beim VfB wohl: Jamie Leweling. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Fühlt sich beim VfB wohl: Jamie Leweling. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Fußball-Nationalspieler Jamie Leweling hat sich trotz grundsätzlicher Wechseloffenheit klar zum VfB Stuttgart bekannt. «Natürlich will man mal in der Premier League oder La Liga spielen, aber das ist noch in weiter Ferne», sagte der 25 Jahre alte Offensivspieler im Sky-Interview.

Leweling betonte, dass er in Stuttgart derzeit «sehr zufrieden» sei. Mit Blick auf die sportliche Perspektive verwies er auf die mögliche Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison. «Da gibt's dann wenige Vereine, die das toppen können, wo ich dieses Standing hätte oder mich so wohlfühlen würde», sagte Leweling.

Leweling über VfB: «Alles top»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ein Wechsel komme nur beim Angebot eines Top-Clubs infrage. «Es ist schwer, dass ein Verein all das mitbringt, was ich hier gerade habe. Die Stadt ist cool, die Mannschaft ist cool, die Fans - alles ist top», sagte Leweling. «Deswegen muss schon was Großes kommen, wo ich sage: Oh, da überlege ich es mir.»

Die Verantwortlichen des Bundesliga-Dritten drängen nicht auf einen Verkauf ihres Leistungsträgers. Jedoch sollen sie Medienberichten zufolge bei einer Ablösesumme im Bereich von rund 50 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Lewelings Vertrag bei den Schwaben läuft noch bis 2029.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vor Länderspielen: Leweling fehlt dem VfB auch in Augsburg
Fußball-Bundesliga

Vor Länderspielen: Leweling fehlt dem VfB auch in Augsburg

Der VfB Stuttgart muss auch beim FC Augsburg ohne Jamie Leweling antreten. Der Flügelspieler hat muskuläre Probleme. Kann er dennoch zum Nationalteam reisen?

22.03.2026

Winter-Wechsel ausgeschlossen: Leweling bleibt in Stuttgart
Fußball-Bundesliga

Winter-Wechsel ausgeschlossen: Leweling bleibt in Stuttgart

Jamie Leweling glänzt mit zwei Toren gegen Leverkusen – und trotz eines Millionen-Angebots aus England bleibt er beim VfB Stuttgart. Was hinter seiner Entscheidung steckt.

10.01.2026

Lewelings perfekter Abend - El Khannouss auf Reisen
Fußball-Bundesliga

Lewelings perfekter Abend - El Khannouss auf Reisen

Jamie Leweling schießt nicht oft ein Tor. In Bremen ist es mal wieder so weit. Nicht nur die Mitspieler staunen.

15.12.2025

Traumtor, Spieler des Spiels: Lewelings perfekter Abend
Fußball-Bundesliga

Traumtor, Spieler des Spiels: Lewelings perfekter Abend

Jamie Leweling schießt nicht oft ein Tor. In Bremen ist es mal wieder so weit. Nicht nur die Mitspieler staunen.

15.12.2025

Leweling verschärft Konkurrenzkampf beim VfB
Fußball

Leweling verschärft Konkurrenzkampf beim VfB

Nach Woo-yeong Jeong holen die Stuttgarter einen weiteren variabel einsetzbaren Offensivmann. Die Leihe von Jamie Leweling erhöht den Druck auf die teaminterne Konkurrenz - vor allem auf ein Trio.

13.07.2023