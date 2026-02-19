Lidberg und Hornby kehren bei Darmstadt 98 zurück

Darmstadt (dpa) - Der SV Darmstadt kann gegen Fortuna Düsseldorf wieder auf seine Torjäger Fraser Hornby und Isac Lidberg zurückgreifen. Dies bestätigte Trainer Florian Kohlfeldt bei der Pressekonferenz vor der Zweitliga-Partie des Tabellenzweiten am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

Der Schwede Lidberg (12 Saisontore) fehlte zuletzt wegen einer Oberschenkelverletzung, der Schotte Hornby (8) wegen eines Infekts. «Insgesamt ist die personelle Situation ein Luxusthema, aber eben auch ein sehr gutes Thema für uns insgesamt. Und das spricht für die Kaderplanung im Sommer und die Verfeinerungen von Paul Fernie im Winter», sagte Trainer Florian Kohfeldt mit Blick auf den Sportchef bei den Lilien.