Ergebnis- und Stimmungsdelle bei Darmstadt 98

Darmstadt (dpa/lrs) - Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 kann den Negativlauf nicht stoppen. Die Südhessen mussten gegen die SV Elversberg eine herbe 0:3 (0:2)-Niederlage hinnehmen und ringen um Erklärungen. Trainer Florian Kohfeldt beschreibt die Krise am Böllenfalltor so: «Es gibt keinen Grund, am Weg zu zweifeln. Aber auf dem Weg gibt es gerade ein paar Baumstämme.»