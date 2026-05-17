Vor Europa-League-Endspiel

«Lieber ausgemacht»: Ginter scherzt vor Freiburg-Highlight

Final-Gegner Aston Villa nötigt Freiburgs Matthias Ginter Respekt ab. Zuversichtlich wirkt der Abwehrchef des SC nach dem gelungenen Bundesliga-Abschluss dennoch. Und was wird aus seinem WM-Traum?

Freiburgs Matthias Ginter (oben) ist seit Wochen in Topform. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Freiburgs Matthias Ginter (oben) ist seit Wochen in Topform.

Freiburg (dpa/lsw) - Matthias Ginter weiß also, was auf ihn und den SC Freiburg zukommt. «Die erste Halbzeit habe ich angeschaut, dann habe ich lieber ausgemacht», scherzte der Abwehrchef des badischen Fußball-Bundesligisten angesprochen auf den 4:2-Sieg von Aston Villa gegen den FC Liverpool am vergangenen Freitag. Aston Villa ist der Gegner der Freiburger im Europa-League-Finale am kommenden Mittwoch in Istanbul - und klar favorisiert. 

Erneute Europapokal-Teilnahme gesichert

Entmutigen lassen wollte sich Ginter vor dem größten Spiel in der Historie des Sport-Clubs aber nicht. «Es ist Fußball, es ist ein Spiel, es ist ein Finale, es ist alles möglich», sagte der 32-Jährige. «Da schlägt auch manchmal der Underdog den Favoriten.» Man wolle gemeinsam mit den Freiburger Fans ein Heimspiel daraus machen, kündigte der Routinier an.

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Die Freiburger im Allgemeinen und Ginter im Speziellen dürften beflügelt in die Partie gegen den englischen Spitzenclub gehen. Durch das 4:1 gegen RB Leipzig am Samstag sicherten sie sich auch für die kommende Saison die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb. Entweder startet der SC in den Playoffs der Conference League oder - bei einem Sieg im Europa-League-Endspiel gegen Aston Villa - sogar erstmals in der Champions League.

Kommt noch ein Anruf vom Bundestrainer?

Ginter, schon seit mehreren Wochen in Topform, erzielte gegen Leipzig zudem bereits sein fünftes Pflichtspieltor in dieser Saison. «Ich war sehr nah dran am ersten Doppelpack meiner Karriere», sagte der Verteidiger, nachdem er zuvor schon mit einem Kopfball die Latte getroffen hatte.

Ob Ginter doch noch auf den WM-Zug aufspringt? Er habe von Bundestrainer Julian Nagelsmann hinsichtlich der nahenden Kaderbekanntgabe für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko im Sommer noch nichts gehört, sagte der 51-malige Nationalspieler. «Aber es sind ja noch ein paar Tage.» Sein bislang letztes Länderspiel hat Ginter vor knapp drei Jahren bestritten.

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