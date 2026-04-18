Lieber nicht live: Mark Forster bringt FCK kein Glück

Bad Vilbel/Kaiserslautern (dpa) - Der Musiker Mark Forster bringt seinem Lieblingsverein 1. FC Kaiserslautern nach eigenen Angaben kein Glück. Es sei besser, wenn er nicht im Stadion sitze, denn meistens verliere dann seine Mannschaft, sagt der 43-Jährige, der in Kaiserslautern geboren wurde, in der Sendung «Silvia am Sonntag – der Talk» des privaten Radiosenders Hit Radio FFH. «Ich bin ja wirklich durch das Tal der Tränen gegangen mit dem FCK», erklärt er weiter. Die zweite Liga finde er tendenziell spannender, «trotzdem hätte ich schon gerne, dass die mal wieder aufsteigen.»