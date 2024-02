Lieberknecht als Dauer-Motivator: «Gefühl, nah dran zu sein»

Darmstadt (dpa/lhe) - Torsten Lieberknecht hat als Trainer des Tabellenletzten SV Darmstadt 98 vor allem die Rolle des Dauer-Motivators. «Für uns ist die Brisanz dieses Spiels, dass wir es unbedingt gewinnen wollen», sagte der Fußball-Lehrer vor dem Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky). «Wir haben das Gefühl, nah dran zu sein. Wir bringen unsere Leistung - auch gegen formstarke Mannschaften wie Stuttgart oder Bremen.»

Beim SV Werder reichte es zuletzt nur zu einem 1:1, nachdem der vermeintliche Siegtreffer in der Nachspielzeit nach Videobeweis annulliert worden war. «Wir müssen Situationen wie in Bremen hinnehmen und widerstandsfähig sein», meinte Lieberknecht. «Wir wollen das beeinflussen, was wir selbst beeinflussen können.» Das sei das Training und «den Optimismus nie verlieren».