Liegeradfahrer stirbt bei Auffahrunfall

Lenningen (dpa/lsw) - Ein Liegeradfahrer ist nach dem Zusammenstoß mit einem Auto bei Lenningen (Kreis Esslingen) gestorben. Der 54-Jährige starb laut Polizei trotz Reanimationsversuchen des Autofahrers und von Ersthelfern noch an der Unfallstelle. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 37 Jahre alte Autofahrer am Dienstag eine Steige hinauf und fuhr in einer Linkskurve auf das Liegefahrrad auf, das in gleicher Richtung unterwegs war. Wie es genau zu dem Unfall kam, soll ein Sachverständiger klären. Der Autofahrer verletzte sich nach dem Unfall leicht - er stürzte beim Versuch, den Radfahrer zu reanimieren.