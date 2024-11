«Liegt an mir»: Top-Torjägerin Freigang möchte größere Rolle

Stuttgart (dpa) - Top-Torjägerin Laura Freigang will unter dem neuen Bundestrainer Christian Wück endlich zu einer Stütze des Fußball-Nationalteams werden. «Ich würde auch gerne eine größere Rolle spielen», sagte die in der Vergangenheit beim DFB oft nur sporadisch eingesetzte Offensivspielerin von Eintracht Frankfurt in einer Medienrunde. «Aber es liegt auch an mir, das auf dem Platz zu zeigen», ergänzte sie vor den Länderspielen am Freitag (20.30 Uhr/ZDF-Livestream) in Zürich gegen die Schweiz und am Montag (20.30 Uhr/ARD) in Bochum gegen Italien.