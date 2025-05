Lilien bangen um Kempe-Abschied: «Tragik des Fußballs»

Darmstadt (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 bangt um den Einsatz von Tobias Kempe bei dessen geplanten Abschiedsspiel am 34. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga. Der Routinier sei im Training umgeknickt, sagte Lilien-Trainer Florian Kohfeldt vor dem sportlich wertlosen Saisonfinale gegen Absteiger Jahn Regensburg. «Das ist die Tragik des Fußballs», so Kohfeldt. Noch steht nicht fest, ob Kempe am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) auflaufen kann.