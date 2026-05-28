2. Fußball

Lilien ziehen Kaufoption für Grayson Dettoni

Auf den letzten Drücker in der abgelaufenen Saison kam Grayson Dettoni bei Darmstadt 98 zum Einsatz. Dabei hat er sich für einen Vertrag empfohlen.

Bleibt den Lilien erhalten: Grayson Dettoni (l.). (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa
Bleibt den Lilien erhalten: Grayson Dettoni (l.). (Archivbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Innenverteidiger Grayson Dettoni spielt auch in der kommenden Zweitliga-Saison für den SV Darmstadt 98. Die Lilien haben nach eigenen Angaben eine Kaufoption für den bisher vom FC Bayern ausgeliehenen 20 Jahre alten Amerikaner gezogen. 

Dettoni hatte einst die Nachwuchs-Teams der Münchner durchlaufen und spielte für deren zweite Mannschaft in der Regionalliga. Zwischendurch war er an Grasshopper Zürich verliehen und kam im Januar dieses Jahres nach Darmstadt. «Bei seinen Einsätzen gegen den KSC und in Münster hat er nachgewiesen, dass er auf Zweitliga-Niveau mithalten kann», sagte Sportchef Paul Fernie.

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