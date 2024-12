Lindner nennt Ausstiegsplan «Praktikanten-Papierchen»

Frankfurt/Main (dpa) - Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat das umstrittene «D-Day»-Papier aus seiner Partei zum Ampel-Ausstieg als «Praktikanten-Papierchen» bezeichnet. Angesichts zunehmenden Streits in der Koalition hätten sich zu der Zeit alle vorbereitet, sagte Lindner auf einer Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung in Frankfurt. Dies sei auch in der Parteizentrale der FDP geschehen.